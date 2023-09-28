Четверг, 28 сентября, 2023
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Рязанцы могут получать меры соцподдержки в беззаявительном режиме

7info
Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

Жители Рязанской области могут получить ряд мер соцподдержки в беззаявительном режиме, сообщает сайт правительства региона.

В регионе автоматически продлевается выплата компенсации инвалидам, семьям с детьми-инвалидами расходов на оплату ЖКУ. С начала 2023 года автоматически продлены выплаты 3,5 тыс граждан.

Такой формат продления мер социальной стал возможен благодаря межведомственному взаимодействию, отмечается в пресс-релизе.

Рязанцам, признанным инвалидами впервые, необходимо лично подать заявление.

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