Рязанцы могут получать меры соцподдержки в беззаявительном режиме

Жители Рязанской области могут получить ряд мер соцподдержки в беззаявительном режиме, сообщает сайт правительства региона.

В регионе автоматически продлевается выплата компенсации инвалидам, семьям с детьми-инвалидами расходов на оплату ЖКУ. С начала 2023 года автоматически продлены выплаты 3,5 тыс граждан.

Такой формат продления мер социальной стал возможен благодаря межведомственному взаимодействию, отмечается в пресс-релизе.

Рязанцам, признанным инвалидами впервые, необходимо лично подать заявление.