Рязанцы могут отправить праздничные почтовые открытки не выходя из дома

Поздравить своих близких и родных людей, где бы они не находились, поможет Почта России. Специально ко Дню всех влюбленных, к 23 февраля и к 8 марта компания традиционно подготовила оригинальные праздничные открытки.

Любой желающий может отправить открытку, не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России.

В открытках можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Это всегда приятно и трогательно. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик. Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовом отделении. Рекомендуем сделать это заранее, чтобы ваше поздравление пришло вовремя.

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Поздравительные открытки – одна из самых востребованных почтовых продукций России. В условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников особенно актуальна.