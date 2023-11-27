Рязанцы могут осуществить детские мечты в Новогодние праздники

Движение Первых при поддержке Росмолодёжь.Добро запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», которая продлится до 28 февраля 2024 года. Заявки на участие принимаются на официальном сайте елкажеланий.рф. Проект реализуется с 2018 года на всей территории России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Мечтателями и получателями подарков могут стать дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни от 3 до 17 лет включительно.

Механика акции проста: законные представители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 20 декабря могут подать заявку для участия на официальном сайте проекта, указав желание ребёнка. В рамках акции предусмотрено три вида категорий желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы.

Во второй категории можно исполнить нематериальную мечту ребенка. Например, подарить ему путешествие в Москву, купить билеты на новогоднее шоу или организовать встречу с космонавтом.

В третьем виде исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить Мечтателю.

Благодаря акции граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания. Ведь цель у всех одна — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Партнером акции и исполнителем желаний может стать каждый. Представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица — у всех есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи.