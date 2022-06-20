Рязанцы могут обратиться с вопросом в группу телефонного обслуживания ФССП

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области работает группа телефонного обслуживания (ГТО), которая состоит из пяти операторов.

Снизить количество граждан, записывающихся на личный прием, позволяет эффективная работа сотрудников ГТО, которые должны быть ориентированы

на максимальное разрешение вопроса гражданина, а также надлежащим образом организована работа дежурных сотрудников в структурных подразделениях Управления.

Количество принимаемых ГТО звонков продолжает неуклонно расти,

что говорит о высокой востребованности у граждан данного способа коммуникации с представителями Службы. За пять месяцев 2022 года операторами ГТО обработано более 19 тысяч звонков.

Обратиться к оператору ГТО можно по номеру 8 (4912) 29-47-00, который функционирует с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45,

с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

В ходе беседы с сотрудником органов принудительного исполнения граждане могут не только получить консультативную помощь, но и фактически решать вопросы, в том числе касающиеся наличия или отсутствии задолженности и порядке ее погашения; проконсультироваться по вопросам снятия ареста с банковского счета; о списании денежных средств при одновременном обращении взыскания

на заработную плату; о приобщении к материалам исполнительного производства заявления, ходатайств и иных документов; отмены запрета на регистрационные действия на имущество (транспорт, недвижимость) и ограничения выезда

за пределы Российской Федерации.

Также по указанному телефону могут обратиться лица ошибочно идентифицированные в качестве должника для отмены взыскания или уточнить информацию о записи на личный прием к судебному приставу.

Кроме того, в Управлении организована работа по ежедневному приему граждан дежурными сотрудниками в каждом структурном подразделении.

Приём граждан дежурным сотрудником осуществляется с 09:00 до 18:00,

с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, в пятницу — с 09:00 до 16:45, также

с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Так, дежурными сотрудниками на личном приеме за 2022 год принято около полутора тысяч граждан, чьи вопросы в ходе работы были успешно решены.

Управление напоминает гражданам, что к дежурному сотруднику могут обращаться должники, взыскатели или их представители по доверенности. Также они вправе подавать заявления (ходатайства) в рамках исполнительного производства; получить информацию\ о ходе исполнительного производства, процессуальные документы, вынесенные судебным приставом-исполнителем

в рамках исполнительных производств, а также предоставлять судебному приставу-исполнителю любую дополнительную информацию по исполнительному производству для передачи судебному приставу-исполнителю, узнать о способах оплаты задолженности по исполнительным документам.

При невозможности личного посещения судебного пристава-исполнителя

или дежурного сотрудника гражданам предоставляется возможность удостовериться

в наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств,

вне зависимости от типа образовавшейся задолженности. Так, стороны исполнительного производства (должники, взыскатели или их представители

по доверенности) могут получить информацию на официальном сайте Управления, перейдя в Банк данных исполнительных производств (БДИП). Обратиться

к должностным лицам Управления граждане могут также посетив официальный сайт Управления, посредством сервиса «Интернет-приемная».

Более того, граждане и представители юридических лиц зарегистрированные

на портале «Госуслуги» могут оформить подписку о ходе исполнительного производства, чтобы оперативно в режиме онлайн в «Личном кабинете сторон исполнительного производства» получать достоверную информацию в виде уведомлений.