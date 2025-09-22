Понедельник, 22 сентября, 2025
23.4 C
Рязань
Общество

Рязанцы могут обменять монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

Акция «Монетная неделя» пройдет с 22 сентября по 4 октября 2025 года по всей стране. Ее цель – вернуть монеты, которые потребители не используют, в оборот. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет.

«Количество торговых точек и отделений банков, где готовы принять мелочь без комиссии, постоянно растет. Можно совместить обмен с повседневной покупкой или пополнить счет. В любом случае деньги начнут работать, а не лежать мертвым металлическим грузом в копилках и столах», — отмечает начальник отдела начичного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Дарья Скворцова. 

Можно сдать любые монеты, находящиеся в обращении, даже если денежный знак потемнел, поцарапан или погнут. Для обмена в банке потребуется паспорт. Для ускорения процесса предварительно монеты лучше отсортировать по номиналу.

Подробную информацию об условиях и адреса участников можно найти на сайте акции монетнаянеделя.рф.

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Новости России

Жена развелась с предателем Ступниковым, погубившим около 200 россиян

Супруга бывшего офицера российской армии Льва Ступникова развелась с ним,...

Акценты

Перепланировка квартиры обернулась для рязанки получением профессии благодаря «Центру образования и развития личности» 

Родители, четверо детей, трехкомнатная квартира – таковы были входные данные. Включая в том числе идею и личностный вызов. Чего стоило бы обратиться к дизайнеру с опытом? Однако Ольга, давно интересующаяся интерьерным ремеслом, решила взять дело в свои руки
Армия и СВО

В Генштабе сообщили особенности осеннего призыва 2025 года

Как сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Цимлянский, на службу планируется направить 160 тысяч человек.
Новости мира

Специалист по чтению по губам раскрыла детали встречи Трампа и Маска на панихиде

Разговор двух влиятельных людей начался с того, что Трамп, повернувшись к Маску, спросил: «Как дела?». Затем он добавил: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться».
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

В Госдуме призвали подвергнуть цензуре некоторые песни Михаила Круга

Сестра певца Ольга Медведева не согласилась с мнением депутата. В интервью «Абзацу» она посоветовала не зацикливаться на раннем творчестве артиста.
Культура и события

РИА 7info разыграет билеты на спектакль «У каждого свои недостатки» в Рязани

В среду, 24 сентября, в Рязанской филармонии покажут спектакль «У каждого свои недостатки». Билетов в свободной продаже практически не осталось, но вы можете получить их во время розыгрыша в нашей группе ВКонтакте, который стартует совсем скоро. 
Новости Касимова

Неизвестные украли фигуру гуся из парка в Гусе-Железном

Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации округа Иван Бахилов. 
Кино и ТВ

Новый сериал «Кузнецовы ТВ» со Стояновым, Трухиным и Медынич покажет СТС

По сюжету семье Кузнецовых предлагают поучаствовать в реалити-шоу, в финале которого их ждёт квартира мечты от спонсора.