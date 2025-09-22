Рязанцы могут обменять монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах

Акция «Монетная неделя» пройдет с 22 сентября по 4 октября 2025 года по всей стране. Ее цель – вернуть монеты, которые потребители не используют, в оборот. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет.

«Количество торговых точек и отделений банков, где готовы принять мелочь без комиссии, постоянно растет. Можно совместить обмен с повседневной покупкой или пополнить счет. В любом случае деньги начнут работать, а не лежать мертвым металлическим грузом в копилках и столах», — отмечает начальник отдела начичного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Дарья Скворцова.

Можно сдать любые монеты, находящиеся в обращении, даже если денежный знак потемнел, поцарапан или погнут. Для обмена в банке потребуется паспорт. Для ускорения процесса предварительно монеты лучше отсортировать по номиналу.

Подробную информацию об условиях и адреса участников можно найти на сайте акции монетнаянеделя.рф.