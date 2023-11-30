Четверг, 30 ноября, 2023
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Рязанцы могут избавиться от пени за электроэнергию

7info
Фото: vk.com/ooorgmek
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В Рязани продолжается акция «Пени, прощайте!», которую проводит ООО «РГМЭК». Рязанцы имеют возможность до 31 декабря 2023 года избавиться от накопившейся задолженности.

Акция проходит для бытовых потребителей.

Нужно выполнить два простых условия:

передать актуальные показания установленного прибора учета электроэнергии любым удобным способом,

оплатить произведенные начисления за потребленную электроэнергию и оплатить задолженность за предыдущие периоды любым доступным способом.

Пени будут списаны автоматически, кроме начисленных по решению суда.

Подробную информацию об условиях и этапах акции можно узнать на сайте РГМЭК.РФ и по телефону 70-20-70.

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