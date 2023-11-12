Воскресенье, 12 ноября, 2023
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Рязанцы могли попасть в давку у Большого театра в Москве

7info

Жители Рязани могли попасть в давку, возникшую в очереди за билетами на «Щелкунчик» в Большом театре. Подробности инцидента горожане рассказали 7info.

Инцидент произошёл вечером 10 ноября.

— У одной из зажатых в давке девушек, пришедших за билетами на «Щелкунчика», началась паническая атака. Люди в очереди стоят всю неделю, но обстановка накалилась лишь в последние часы. Ещё несколько человек буквально задыхаются возле кассы Большого театра, — описывает произошедшее телеграм-канал MASH.

По данным СМИ, в результате происшествия пострадали 2 человека.

— В очередь пробовали встать лично. Хорошо, передумали, а то могли бы в давке погибнуть, — рассказала собеседница 7info.

По словам рязанки, чтобы приобрести билет, сначала надо получить браслет, очередь за ними выстраивается с утра. В пятницу на 10.00 стояло 200 человек. Всего в сутки выдают 400 штук. На следующий день эти 400 человек с браслетами выстраиваются в кассу, которая открывается в 10.00.

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