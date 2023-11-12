Рязанцы могли попасть в давку у Большого театра в Москве

Жители Рязани могли попасть в давку, возникшую в очереди за билетами на «Щелкунчик» в Большом театре. Подробности инцидента горожане рассказали 7info.
Инцидент произошёл вечером 10 ноября.
По данным СМИ, в результате происшествия пострадали 2 человека.
По словам рязанки, чтобы приобрести билет, сначала надо получить браслет, очередь за ними выстраивается с утра. В пятницу на 10.00 стояло 200 человек. Всего в сутки выдают 400 штук. На следующий день эти 400 человек с браслетами выстраиваются в кассу, которая открывается в 10.00.