Рязанцы массово жалуются на вонь в городе 15 мая. Жалобы поступают в соцсетях.

От неприятного запаха страдают жители улиц Ленина, Новой, Грибоедова, Вознесенской. Жалобы поступали из Дашково-Песочне и поселка Южный.

Официальные комментарии не поступали.

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