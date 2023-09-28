Рязанцы-льготники могут выбрать льготы или деньги до 1 октября

До 1 октября рязанцы-льготники могут сделать выбор, получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

На эту тему в студии Центра управления регионом состоялся прямой эфир с заместителем управляющего Отделения Соцфонда РФ по Рязанской области Ириной Шитовой.

Эксперт пояснила, что до 2005 года все льготы в России предоставлялись гражданам в натуральном виде. Но после вступления в силу федерального закона появилась возможность монетизировать часть льгот — так возникла ежемесячная денежная выплата. Сегодня её получателями в Рязанской области являются более 215 тысяч человек. Это те, кто нуждается в особой социальной поддержке или имеет заслуги перед страной.

Но до 1 октября у льготников есть возможность изменить текущий порядок получения набора соцуслуг. Для этого потребуется подать заявление.