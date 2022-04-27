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Среда, 27 апреля, 2022

Рязанцы исполнили «Катюшу» в рамках патриотического флешмоба

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Рязанцы исполнили «Катюшу» в рамках патриотического флешмоба

7info

27 апреля на железнодорожном вокзале «Рязань-2» в рамках Всероссийской акции «Песни Победы» прошел патриотический флешмоб, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Патриотический флешмоб, организованный ГАУК «Рязанская областная филармония» совместно с ОАО «РЖД», состоялся в зале ожидания железнодорожного вокзала «Рязань-2» в рамках акции «Песни Победы» в преддверии празднования Дня Великой Победы и в поддержку Президента РФ и Российской армии.

В рамках акции артисты Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова, групп «Крылатая пехота» и «Контакт», а также вокального ансамбля УМВД по Рязанской области при участии ветерана Великой Отечественной войны Леонида Ивановича Окрута исполнили песню «Катюша».

В рамках мероприятия был снят видеоролик, трансляция которого состоится с 1 по 9 мая 2022 в социальных сетях в рамках акции «Песни Победы».

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