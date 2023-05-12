В пятницу, 12 мая, глава администрации Рязани Елена Сорокина на личном приёме рассмотрела вопросы, связанные с жильем, благоустройством, содержанием дворовых территорий.

Рязанка пожаловалась на соседей, самовольно сделавших перепланировку и проём в несущей стене дома. Специалисты провели обследование жилья, перепланировка признана незаконной, подписано распоряжение о возврате помещения к прежнему виду.

Заявительница обратилась к мэру с просьбой узаконить парковочное место за сыном, инвалидом 2-й группы. Мужчине необходима парковка в шаговой доступности.

Специалисты управления земельных ресурсов и имущественных отношений пояснили, что появилась возможность выделять парковочные места инвалидам на муниципальных земельных участках. В соответствии с измененным законодательством готовится документ, в ближайшее время он будет подписан. Рязанцы, имеющие инвалидность 1-й и 2-й групп, смогут обращаться в мэрию, чтобы закрепить парковочные места.

Рязанке, попросившей сделать ремонт дороги во дворе дома на Народном бульваре, предложено поучаствовать в программе благоустройства дворовых территорий.