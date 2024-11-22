Пятница, 22 ноября, 2024
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Рязанцы делятся фото и видео с последствиями штормового ветра

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Кристина Аманн

В соцсетях рязанцы публикуют фотографии и видео, на которых зафиксированы последствия штормового ветра, бушевавшего в регионе 21 ноября. Напомним, порывы доходили до 27 м/с.

На территории детского центра Kidcodes на улице Быстрецкой ветер повалил веранду. Ветром снесло светофор на ул. Интернациональной. Об этом сообщили в тг-канале «Рязань. Происшествия».

В Шлаковом сдуло остановку, на ул. Ленинского комсомола упало и перегородило дорогу дерево, на ул. Свободы рухнули строительные леса. Об этом сообщают подписчики тг-канала «Топор 18+ Рязань».

Также появилось видео, на котором ветер сносит качели возле одного из многоквартирных домов. Это произошло в Дядькове. А на улице Высоковольтная обшивка с крыши упала на припаркованные автомобили.

Ранее в соцсетях сообщалось, что на проезде Шабулина со здания снесло часть кровли. На улице Профессора Никулина из-за шквалистого ветра вечером 21 ноября обрушился фасад жилого дома.

Рязанцы делятся фото и видео с последствиями штормового ветра
Рязанцы делятся фото и видео с последствиями штормового ветра
Рязанцы делятся фото и видео с последствиями штормового ветра
Рязанцы делятся фото и видео с последствиями штормового ветра
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