Рязанцы делятся фото и видео с последствиями штормового ветра

В соцсетях рязанцы публикуют фотографии и видео, на которых зафиксированы последствия штормового ветра, бушевавшего в регионе 21 ноября. Напомним, порывы доходили до 27 м/с.

На территории детского центра Kidcodes на улице Быстрецкой ветер повалил веранду. Ветром снесло светофор на ул. Интернациональной. Об этом сообщили в тг-канале «Рязань. Происшествия».

В Шлаковом сдуло остановку, на ул. Ленинского комсомола упало и перегородило дорогу дерево, на ул. Свободы рухнули строительные леса. Об этом сообщают подписчики тг-канала «Топор 18+ Рязань».

Также появилось видео, на котором ветер сносит качели возле одного из многоквартирных домов. Это произошло в Дядькове. А на улице Высоковольтная обшивка с крыши упала на припаркованные автомобили.

Ранее в соцсетях сообщалось, что на проезде Шабулина со здания снесло часть кровли. На улице Профессора Никулина из-за шквалистого ветра вечером 21 ноября обрушился фасад жилого дома.