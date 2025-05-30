Рязанцы чаще всего просят о реструктуризации потребительских кредитов

В I квартале 2025 года рязанцы просили реструктурировать остаток долга по ипотеке в среднем на сумму 2,9 млн рублей и по автокредиту на 1,2 млн рублей. Всего в январе-марте банки изменили условия договоров, например, временно снизили размер ежемесячного платежа или предоставили отсрочку, по 835 заявлениям на сумму, превышающую 817,3 млн рублей.

Больше половины пришлось на потребительские кредиты: пересмотрены условия по 468 договорам на 491,7 млн рублей.

«Потребительские кредиты люди оформляют чаще всего. И если к длительным договорам на большую сумму, например, ипотеке, заемщики подходят обычно достаточно взвешенно, то потребкредиты иногда могут быть следствием импульсивного желания что-то купить. И вернуть его в срок и в полном объеме становится сложнее», — поясняет начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Потребитель может уйти на кредитные каникулы в рамках федерального закона, если документально подтвердит, что его доход за 2 последние месяца сократился более чем на 30% или заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации, а также сумма кредита не превышает установленный лимит. Если эти условия не соблюдены, клиент может обратиться за реструктуризацией по собственной программе кредитной организации. Банки идут навстречу клиентам: более 90% обращений, по которым пересмотрены условия договора, прошли по таким программам.