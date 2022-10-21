Рязанцы активно собирают помощь для участников СВО

21 октября состоялся брифинг по вопросам гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Донбассе, и мобилизованных граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На вопросы представителей региональных СМИ ответила председатель общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. Во встрече приняли участие руководитель регионального отделения Российского Фонда ветеранов Виктор Янаки, директор благотворительно фонда «Форпост» Александр Просин, представители общественных объединений.

В ходе брифинга Наталья Гришина проинформировала о том, что Общественная палата Рязанской области совместно с общественными организациями региона и неравнодушными жителями с начала специальной военной операции проводит работу по оказанию адресной помощи участникам военных действий и жителям ДНР, ЛНР, мобилизованным гражданам. Первая партия гуманитарных грузов была отправлена в марте.

В июне этого года в регионе создан благотворительный фонд «Форпост» в поддержку участников СВО. На сегодня им собрано более 2 млн 700 тысяч рублей. Закуплено оборудование, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, обмундирование, строительные материалы, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты. Их оперативно направляют адресатам. С марта было доставлено более 3 тонн грузов.

По словам Натальи Гришиной, грузы отправляются в места распределения помощи каждую неделю. Активность жителей области нарастает. К сбору необходимых средств подключаются общественные организации, органы местного самоуправления, учреждения образования и культуры, представители бизнеса.

«Мы готовы продолжать работу. В ней участвует практически вся область. На счет фонда „Форпост“ переводят как крупные суммы, так и небольшие от работающих граждан и пенсионеров. На эти пожертвования оперативно закупается все необходимое и в кратчайшие сроки, за считанные дни доставляется до адресатов. В посылках отправляются письма со словами поддержки военнослужащим. Пункт приема гуманитарной помощи открыт на базе областной библиотеки имени Горького», — подчеркнула Наталья Гришина и поблагодарила всех жителей области за активную жизненную позицию.

Напомнила, что каждый может присоединиться к общему делу и в дальнейшем помогать рязанцам, исполняющим свой воинский долг.

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