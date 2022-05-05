Рязанцы активно покупают электротранспорт на Авито

Весной на улицах города можно встретить не только рассекающих на велосипедах и самокатах граждан, но и сторонников более скоростного и современного транспорта – электрических велосипедов, самокатов, гироскутеров и моноколес. Эксперты Авито выяснили, какие средства передвижения оказались наиболее популярными весной этого года на сайте в России, и как изменились продажи разных видов электротранспорта.

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В наступающем велосезоне многие россияне хотят не зависеть от городской аренды, поэтому задумываются о покупке собственных электровелосипедов и самокатов – в марте-апреле этого года на Авито в целом по России электрические виды транспорта покупали на 30% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого. Чтобы выбрать надежного продавца на Авито, эксперты советуют проверять профили по рейтингам и отзывам. Следует обратить внимание на число сделок – чем больше довольных покупателей, тем надежнее продавец. Кроме того, на площадке учитывается история продаж в профиле и дата регистрации – продавцы с длительной историей успешных продаж получают более высокий рейтинг. При желании можно посмотреть объявления с электротранспортом только у продавцов с положительными отзывами, используя фильтр.

“Теплая весенняя погода традиционно вызывает желание проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Сделать перемещения по городу более быстрыми и комфортными помогут всевозможные средства передвижения – начиная от механических велосипедов и самокатов и заканчивая более современным электротранспортом. В этом году продажи первых выросли на 23%, а электрические устройства стали востребованнее на 30%. На Авито россияне активно ищут средства передвижения под свои потребности – на сайте размещены как б/у, так и новые товары” – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Средняя цена детского самоката на Авито этой весной составила 6 300 рублей, взрослые модели можно приобрести за 15 200 рублей. Велосипеды на сайте продают в среднем за 13 900 рублей (дорожные модели – 20 500 рублей, горные – 18 500 рублей, BMX и детские велосипеды – 13 600 рублей и 5 400 рублей соответственно).

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Просто добавь заряда

Электросамокаты, скоростная разновидность традиционного двухколесного транспорта, из года в год привлекают все большее внимание россиян. Несмотря на наличие многочисленных стоянок самокатов для общего пользования, самые увлеченные пользователи выбирают собственные агрегаты. Весной этого года продажи электросамокатов на Авито в целом по России увеличились на 42% по сравнению с прошлой. Приобрести такой вид транспорта можно в среднем за 15 480 рублей. В Рязани электросамокаты покупали на уровне весны прошлого года, а их средняя стоимость составила 25 920 рублей.

Востребованными оказались и моноколеса. Это средство передвижения функционирует по принципу гироскутера, но оно более маневренное, просто управляется даже в потоке людей и легкое в переноске. Однако стоит учитывать, что для поездок на моноколесе нужно не бояться передвигаться, не держась руками, так как руля у устройства нет. В этом году такой вид транспорта покупали на 27% чаще, чем в прошлом, а его средняя стоимость составила 43 880 рублей.

Этой весной популярными также оказались электровелосипеды. Как и механический аналог, электробайк также оснащен педалями, однако их нужно не крутить, а использовать для активации мотора. В этом году их продажи на сайте в целом по России выросли на 54%, а средняя стоимость составила 47 350 рублей. В Рязани средняя стоимость электровелосипедов составила 22 806 рублей.

Гироскутеры также вошли в жизнь любителей прокатиться “с ветерком”. По сути, это двухколесный самобалансируемый скутер, по форме напоминающий скейтборд. В марте-апреле этого года продажи такого транспорта практически не изменились с прошлого года. Покупка гироскутера обойдется россиянам в среднем в 4 430 рублей. В Рязани средняя стоимость электрического средства передвижения составила 4 070 рублей.