Рязанцу вынесли приговор за хранение наркотических средств

В Рязани вынесли приговор 38–летнему жителю по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

В сентябре 2023 года подсудимый нашел на улице четыре куста дикорастущей конопли. Он оборвал растение, высушил и хранил дома для последующего употребления. Как выяснилось, у рязанца изъяли 32 грамма запрещенного вещества.

Суд признал подсудимого виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.