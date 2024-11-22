Пятница, 22 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Рязанцу вынесли приговор за хранение наркотических средств

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязани вынесли приговор 38–летнему жителю по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

В сентябре 2023 года подсудимый нашел на улице четыре куста дикорастущей конопли. Он оборвал растение, высушил и хранил дома для последующего употребления. Как выяснилось, у рязанца изъяли  32 грамма запрещенного вещества.

Суд признал подсудимого виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Более 50% жителей Рязанской области решили найти подработку перед Новым годом

Аналитики hh.ru рассказали, как и где можно подработать перед новогодними праздниками.
Новости Рязани и области

Появилась информация о нападении на женщину возле ТЦ «Виктория Плаза»

Инцидент произошел 14 ноября.
Новости Касимова

Живущая пять лет в Касимове филиппинка рассказала, чему научилась в России

Мэри Джейн Большакова ведёт блог почти на 200 тысяч подписчиков, в котором делится впечатлениями о жизни в России.