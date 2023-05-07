Рязанцу грозит до 5 лет заключения за кражу смартфона и сбережений владельца гаджета

Сотрудники отдела МВД по Рыбновскому району раскрыли кражу смартфона и денег у 42-летнего жителя Рыбного. Подозреваемый задержан.

Житель города Рыбное сообщил полиции, что заметил пропажу гаджета утром после застолья со спиртным в гостях. Вернувшись домой, мужчина заснул, а утром не обнаружил смартфон в одежде. Потерпевший проверил свой счёт в банке, к которому был привязан номер телефона. Выяснилось, что все его сбережения — около 2 тысяч рублей — кто-то перевёл себе.

Оперативники угрозыска проанализировали данные банковской системы и установили владельца счёта, на который были переведены деньги. Причастным к хищению оказался 35-летний рязанец, его задержали.

Предварительно, 42-летний рыбновец потерял гаджет на улице по пути домой, находясь в нетрезвом состоянии. В тот вечер подозреваемый приехал в Рыбное для встречи с приятельницей. Он случайно нашёл смартфон на улице и, воспользовавшись возможностью, перевёл себе все сбережения владельца устройства. Затем злоумышленник предложил приятельнице купить у него смартфон за небольшую сумму.

Похищенный телефон изъяли у жительницы Рыбного и после необходимых правовых процедур вернут владельцу.

Следователь следственного подразделения ОМВД по Рыбновскому району возбудил уголовное дело статье о краже, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.