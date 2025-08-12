Рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы за хранения наркотических средств

В Рязанском районе задержали мужчину, незаконно хранившего более килограмма марихуаны и более двух килограмм растительного наркосырья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские получили сведения, что 53-летний житель деревни Дмитриевка Рязанского района хранит в своем доме растительные наркотические средства. В ходе проверки информация подтвердилась. Сотрудники УНК совместно с коллегами из отдела МВД России по Рязанскому району разработали спецоперацию, в которой продумали и исключили для мужчины возможности скрыться и уничтожить улики. При силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии злоумышленника задержали.

В ходе обследования дома и надворных построек рязанца сотрудники полиции обнаружили банки и контейнеры с высушенными фрагментами растений и части конопли, которые сушились. Экспертиза показала, что из усадьбы изъяли более 1100 граммов марихуаны и более 2200 граммов частей наркосодержащего растения конопля.

По версии следствия, 53-летний житель Рязанского района приобрел в сети Интернет семена конопли, высадил их на своем приусадебном участке, позже мужчина собрал урожай. Из него рязанец приготовил более килограмма марихуаны, остальные растения были в процессе сушки.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.