Рязанцу Евгению Никитину присвоено звание Героя России

Рязанцу гвардии генерал-майору Евгению Никитину, присвоено звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Евгений Никитин родился в Сасове в семье строителей. Выпускник Рязанского училища ВДВ. Служил в морской пехоте, прошёл путь до командира 40-й гвардейской бригады Камчатской Флотилии. С первых дней СВО он защищает будущее нашей страны и мирных людей.

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