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Власть и политика

Рязанцу Евгению Никитину присвоено звание Героя России

Анастасия Мериакри

Рязанцу гвардии генерал-майору Евгению Никитину, присвоено звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Евгений Никитин родился в Сасове в семье строителей. Выпускник Рязанского училища ВДВ. Служил в морской пехоте, прошёл путь до командира 40-й гвардейской бригады Камчатской Флотилии. С первых дней СВО он защищает будущее нашей страны и мирных людей.

«Поздравляю Евгения Валерьевича с заслуженным званием! Желаю успехов в службе», — поздравил рязанца глава области.

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