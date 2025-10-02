Рязанцев зовут работать на село с хорошими зарплатами и жильём 

В первой половине 2025 года в сельскохозяйственных организациях Рязанской области зафиксирован значительный рост среднемесячной заработной платы. Она составила 71 705 рублей, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Лидеры по оплате труда и самые высокие зарплаты

Более высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере животноводства (83 184 рубля) по сравнению с растениеводством (65 768 рублей).

При этом в девяти предприятиях региона средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей в месяц. В список лидеров вошли:

ООО «Простор» и ООО «Лаг-Сервис Агро» (Захаровский район).

ОАО «Аграрий-Ранова» (Милославский район).

ООО «Рязанские овощи» (Рыбновский район).

АО «Окское» и АО «Павловское» (Рязанский район).

ООО «Агро-С» (Сапожковский район).

ООО «Приокское мясо» (Спасский район).

Колхоз (СПК) имени Ленина (Старожиловский район).

На сайте регионального Минсельхоза обновилась база вакансий в агропромышленном комплексе. Сейчас требуются инженеры, ветеринары, зоотехники, агрономы, технологи, экономисты, механизаторы, водители и животноводы.

Из общего числа 1140 вакансий более 400 включают готовые варианты предоставления жилья соискателям.