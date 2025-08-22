Рязанцев ждут дождливые и прохладные выходные

Жителей Рязанской области ждут дождливые и прохладные выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье погода будет переменчивой, с осадками и умеренным ветром.

23 августа

Суббота будет облачной, с сильными дождями ночью и умеренными днём. Ветер сменит направление с восточного на северо-западное и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 10-15°С по области, в Рязани будет 11-13°С. Днём воздух прогреется до 17-22°С, в областном центре ожидается 17-19°С.

24 августа

В воскресенье сильные дожди прекратятся, но местами всё ещё будет моросить. Погода будет переменчивой, ветер западной четверти сохранит свою скорость — 5-10 м/с.

Ночные температуры составят 9-14°С, в Рязани — 11-13°С. Днём воздух прогреется до 18-23°С по области, в Рязани столбик термометра поднимется до 19-21°С.