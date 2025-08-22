Пятница, 22 августа, 2025
Рязанцев ждут дождливые и прохладные выходные

Алексей Самохин
Фото: 7info

Жителей Рязанской области ждут дождливые и прохладные выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье погода будет переменчивой, с осадками и умеренным ветром.

23 августа

Суббота будет облачной, с сильными дождями ночью и умеренными днём. Ветер сменит направление с восточного на северо-западное и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 10-15°С по области, в Рязани будет 11-13°С. Днём воздух прогреется до 17-22°С, в областном центре ожидается 17-19°С.

24 августа

В воскресенье сильные дожди прекратятся, но местами всё ещё будет моросить. Погода будет переменчивой, ветер западной четверти сохранит свою скорость — 5-10 м/с.

Ночные температуры составят 9-14°С, в Рязани — 11-13°С. Днём воздух прогреется до 18-23°С по области, в Рязани столбик термометра поднимется до 19-21°С.

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

Общество

В Рязани развернули 25-метровый триколор в честь Дня государственного флага

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в рязанском Лесопарке состоялись масштабные праздничные мероприятия.
Новости России

Оголившаяся на балконе туристка разозлила дагестанцев своим поступком

В Дагестане снова вспыхнул скандал из-за поведения туристов, которые игнорируют местные традиции. На этот раз причиной стал снимок обнажённой девушки на фоне Хучинского водопада.
Происшествия

ДТП на Московском шоссе в Рязани стало причиной огромной пробки 

Видео последствий аварии с участием двух легковушек РИА 7info прислал очевидец. 
Происшествия

Крупный пожар в Рязани произошёл из-за неосторожного курения 

Ещё одно возгорание, по той же самой причине, произошло в Шилове. 
Происшествия

17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Дашково-Песочне

Примерно в 07:20 напротив дома №14А по улице Зубковой столкнулись автомобиль «Шевроле Лачетти» и мотоцикл.
Происшествия

Третий за сутки беспилотник уничтожили над Рязанской областью

По словам губернатора Павла Малкова, и в первом и во втором случаях обошлось без жертв и разрушений. 
Новости России

Умер певец Ярослав Евдокимов

Сообщается, что артист скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни.
Общество

Павел Малков: сегодня передали ключи от 42 новых автобусов для школы региона

42 новых школьных автобуса передали образовательным учреждениям Рязанской области.