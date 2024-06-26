Среда, 26 июня, 2024

Рязанцев среди вернувшихся из украинского плена 90 бойцов СВО не оказалось

Автор: 7info

Опубликовано

Во вторник, 25 июня, в результате обмена с ВСУ из украинского плена вернулись на родину 90 российских бойцов, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Бывших военнопленных самолётами ВКС доставили в Москву на лечение и реабилитацию. Бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Обмен произошёл при посредничестве представителей Объединённых Арабских Эмиратов.

Рязанцев среди вернувшихся на родину нет, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

— К сожалению, в этот раз наших земляков нет. Ждем и надеемся на следующие обмены! — написала Епихина ВКонтакте.

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