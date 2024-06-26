Во вторник, 25 июня, в результате обмена с ВСУ из украинского плена вернулись на родину 90 российских бойцов, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Бывших военнопленных самолётами ВКС доставили в Москву на лечение и реабилитацию. Бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Обмен произошёл при посредничестве представителей Объединённых Арабских Эмиратов.

Рязанцев среди вернувшихся на родину нет, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.