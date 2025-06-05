Рязанцев просят убрать машины с улицы Бирюзова

Администрация Рязани обратилась к автовладельцам с просьбой убрать припаркованные машины с участка улицы Бирюзова.

С 9 по 15 июня будут проводиться работы по благоустройству парка Морской славы. Чтобы не мешать строителям, жителей города просят убрать автомобили, припаркованные между домами 31 и 31 корпус 1 по улице Бирюзова. Будет работать эвакуатор.

Жителей города просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.