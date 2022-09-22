Рязанцев просят помочь установить личность пациента реанимации

Правоохранительные органы обратились к жителям Рязанской области с просьбой помочь установить личность мужчины, который находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Информацию публикует МК в Рязани.

Как сообщается, в районе моста через реку Вожа возле Института пчеловодства сбили неизвестного мужчину. ДТП произошло в среду, 21 сентября, около 0:55.

Всех, кто может помочь установить личность пострадавшего и обстоятельства случившегося, просят обращаться в ОМВД России по Рыбновскому району по телефонам 8 (49137) 51373 и 8 (49137) 50468.