Четверг, 22 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанцев просят помочь установить личность пациента реанимации

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Источник: МК в Рязани

Правоохранительные органы обратились к жителям Рязанской области с просьбой помочь установить личность мужчины, который находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Информацию публикует МК в Рязани.

Как сообщается, в районе моста через реку Вожа возле Института пчеловодства сбили неизвестного мужчину. ДТП произошло в среду, 21 сентября, около 0:55.

Всех, кто может помочь установить личность пострадавшего и обстоятельства случившегося, просят обращаться в ОМВД России по Рыбновскому району по телефонам 8 (49137) 51373 и 8 (49137) 50468.

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