Рязанцев просят не выбрасывать натуральные елки, а передать их на корм животным

Рязанцев попросили передать натуральные новогодние елки животноводческим хозяйствам, а не выбрасывать. К рязанцам обратилась экологическая организация «РЕСАЙКЛ РЯЗАНЬ» на странице ВКонтакте.

Елки, пихты и сосны пойдут на корм для лошадей, овец, коз и других животных. Экологи отметили, что деревья должны быть без украшений и натуральными. Размер елки значения не имеет.

Список животноводческих хозяйств в Рязани, куда можно отдать деревья, можно посмотреть здесь. Перед тем как отвести елку, необходимо связаться с представителем хозяйства, чтобы уточнить удобное для всех время.