Рязанцев призывают голосовать за лучшую управляющую организацию

Госжилинспекция Рязанской области объявила о старте народного голосования за лучшую управляющую организацию по итогам 1 квартала 2025 года.

Голосование проводится с 1 по 15 апреля на портале «Открытый регион 62» в разделе «Мои управляющие организации». Рейтинг управляющих организаций, с учетом голосования жителей, будет опубликован 25 апреля.

ГЖИ призывает рязанцев активно выражать свою позицию. Результаты данного опроса помогут управляющей организации исправить ошибки и сделать работу лучше. Оценка повлияет на рейтинг организации в 1 квартале текущего года.