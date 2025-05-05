Рязанцев призвали привиться от пневмококковой инфекции

Пневмококковая инфекция — одна из из основных причин, вызывающих тяжёлые формы пневмонии, менингита и сепсиса. Для некоторые возрастных категорий граждан она представляет особую опасность, сообщили в минздраве Рязанской области.

В министерстве отметили, что самый простой способ оградить себя от заболевания — сделать прививку. Вакцинация способствует формированию иммунитета и помогает предотвратить развитие серьёзных осложнений.

В группе риска по пневмококковой инфекции находятся дети дошкольного возраста и пожилые люди. Также особую опасность она представляет для людей с хроническими заболеваниями и для тех, кто часто бывает в местах скопления людей.