Рязанцев призвали не называть объекты атаки БПЛА противника

Оперативная группа Рязанской области призвала представителей СМИ и жителей региона не сообщать на информационных ресурсах и в соцсетях об объектах атаки БПЛА противника.
Также не стоит цитировать написавших об этом, а там более размещать фото и видео.
Людей, которые заметили беспилотник, просят информировать об этом через приложение РАДАР.НФ.
Ссылки для скачивания: RuStore, AppGallery.
Можно отправить сообщение в чат-бот или позвонить по телефону 112 и оставить информацию оператору.
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