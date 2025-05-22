Рязанцев призвали не называть объекты атаки БПЛА противника

Оперативная группа Рязанской области призвала представителей СМИ и жителей региона не сообщать на информационных ресурсах и в соцсетях об объектах атаки БПЛА противника.

Также не стоит цитировать написавших об этом, а там более размещать фото и видео.

— Не вступать в переписку, если какой-либо ресурс просит обратную связь. Это выгодно только противнику, — говорится в сообщении.

Людей, которые заметили беспилотник, просят информировать об этом через приложение РАДАР.НФ.

Ссылки для скачивания: RuStore, AppGallery.

Можно отправить сообщение в чат-бот или позвонить по телефону 112 и оставить информацию оператору.