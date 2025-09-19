Пятница, 19 сентября, 2025
17.6 C
Рязань
Экология, природа, животные

Рязанцев пригласили принять участие в семейном экофестивале и убрать берег Оки вместе с Юлией Михалковой

Алексей Самохин

В воскресенье, 21 сентября, на территории Лесопарка у пристани пройдет семейный экофестиваль в рамках ежегодной Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» – часть федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Акция проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации на протяжении 11 лет по всей стране, включая Рязанскую область. Заместитель директора Аналитического центра Минприроды России Андрей Мацуров отметил: «Мы видим, как с каждым годом в Рязанской области растет число волонтеров, все больше людей поддерживают инициативы по сохранению чистоты берегов водных объектов. С 2019 года в регионе проведено 533 акции, в результате которых очистили 426 километров побережья и собрали более тысячи кубометров мусора».

В 2025 году впервые в рамках акции организованы семейные экофестивали. Вместе с рязанцами 21 сентября на уборку берегов р. Оки выйдет российская актриса Юлия Михалкова. 

«Это не только работа для волонтеров, но и момент настоящего единения. Всегда с радостью вижу, как на акциях встречаются дети и родители, студенты и педагоги, друзья и коллеги. Каждый из нас делает реальный вклад в чистоту рек и оставляет после себя не только убранный берег, но и важную традицию. Убеждена, что личный пример всегда вдохновляет сильнее всего, и пусть таких примеров в наших городах становится больше», – сказала она.

Принять участие в семейном экофестивале в Рязани могут все желающие. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

Программа начнется в 10 часов с фитнес-разминки. В рамках акции будет проведен сбор мусора на берегу реки Оки, пройдет лекция на тему экологии, будут организованы мастер-классы, интерактивные зоны, полевая кухня, состоится концерт с участием творческих коллективов. Фестиваль завершится чествованием самых активных участников акции и объявлением итогов творческого конкурса «Необычная находка».

