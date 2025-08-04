Рязанцев пригласили на спектакль «У каждого свои недостатки» 

24 сентября на сцене Рязанской филармонии спектакль «У каждого свои недостатки» (12+).

В ролях: Константин Юшкевич, Валерия Бурдужа, Евгения Дмитриева, Вадим Андреев.

Задумайтесь, как часто вы стараетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле, для того, чтобы понравиться другому человеку? Иногда?! Да почти всегда! Что делать, если вы отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка-подросток и, в придачу — папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых? Имея вполне земную работу Леонард пишет романы, которые никому не интересны, отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом, и Ура! Роман признан выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждёт награда! Но что делать? ведь автор… — женщина!

Выпутаться из создавшейся ситуации герою поможет находчивость, удача и да, да, незадачливые родственники, а доминантой истории, конечно же, станет любовь!

Комедия полна легкости, необузданной фантазии и тонкого юмора. Она заставляет зрителя таять от нежности к ее персонажам, таким простым, человечным и очень настоящим.

Приобрести билеты можно по ссылке.