Рязанцев пригласили на службу в полицию

УМВД России по Рязанской области объявило о наборе на службу в органы внутренних дел. Кандидатам предлагают достойные условия труда, включая конкурентоспособную зарплату, социальные льготы и возможность карьерного роста.
Условия службы
Сотрудникам УМВД предоставляются следующие преимущества:
- Заработная плата от 40 000 рублей.
- Дополнительные выплаты для следователей, участковых, сотрудников ППСП, ИВС и конвойных подразделений — до 35 000 рублей.
- Ежегодная материальная помощь от 30 000 рублей.
- Бесплатное высшее юридическое образование для желающих развиваться в профессии.
- Служебное жильё или компенсация за его аренду.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 суток.
- Льготное санаторно-курортное обслуживание.
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
Как стать сотрудником УМВД?
Подробную информацию о порядке поступления на службу можно получить по адресам:
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- г. Рязань, ул. Введенская, д. 106;
- г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10А.
Для справок доступны телефоны:
- (4912) 49-13-29,
- (4912) 29-96-01,
- (4912) 29-94-80,
- 8-999-373-27-20.
Кто может стать кандидатом?
На службу в органы внутренних дел приглашаются граждане России, соответствующие требованиям по возрасту, образованию и состоянию здоровья.