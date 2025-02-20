Рязанцев пригласили на службу в полицию

УМВД России по Рязанской области объявило о наборе на службу в органы внутренних дел. Кандидатам предлагают достойные условия труда, включая конкурентоспособную зарплату, социальные льготы и возможность карьерного роста.

Условия службы

Сотрудникам УМВД предоставляются следующие преимущества:

Заработная плата от 40 000 рублей.

от 40 000 рублей. Дополнительные выплаты для следователей, участковых, сотрудников ППСП, ИВС и конвойных подразделений — до 35 000 рублей.

для следователей, участковых, сотрудников ППСП, ИВС и конвойных подразделений — до 35 000 рублей. Ежегодная материальная помощь от 30 000 рублей.

от 30 000 рублей. Бесплатное высшее юридическое образование для желающих развиваться в профессии.

для желающих развиваться в профессии. Служебное жильё или компенсация за его аренду.

или компенсация за его аренду. Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 суток.

продолжительностью 40 суток. Льготное санаторно-курортное обслуживание .

. Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.

Как стать сотрудником УМВД?

Подробную информацию о порядке поступления на службу можно получить по адресам:

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г. Рязань, ул. Введенская, д. 106;

г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10А.

Для справок доступны телефоны:

(4912) 49-13-29,

(4912) 29-96-01,

(4912) 29-94-80,

8-999-373-27-20.

Кто может стать кандидатом?

На службу в органы внутренних дел приглашаются граждане России, соответствующие требованиям по возрасту, образованию и состоянию здоровья.