21 сентября в Лесопарке Рязани состоится семейный экофестиваль в рамках всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Жителей региона приглашают принять участие.

Акция «Вода России» — одна из крупнейших экологических инициатив в стране. Её реализует Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Цель — привлечь внимание к охране водных объектов. Ежегодно в акции участвуют более 1,5 млн волонтёров по всей России, включая Рязанскую область.

Министр природопользования Рязанской области Александр Новиков отметил: «Для нас экологические акции — это не просто уборка, а зарождение новых привычек, семейных традиций. Участие помогает почувствовать личную ответственность за природу своей малой родины. За последний год в регионе прошло 112 субботников: усилиями более 1600 человек очищено 67 километров береговой линии, собрано 174 кубометра мусора».

В 2025 году в рамках акции впервые проводятся экофестивали. Рязанская область присоединяется к инициативе, уже реализованной в Смоленской, Омской, Архангельской и Вологодской областях.

Заместитель директора Аналитического центра Минприроды России Андрей Мацуров сказал: «Экофестивали — это не только полезный семейный досуг, но и объединение единомышленников. Они помогают привлекать больше участников на субботники и вовлекать молодёжь в экологическую повестку. Первый фестиваль в Рязани пройдёт в разнообразных форматах. Приглашаем присоединиться целыми семьями».

Экофестиваль начнётся 21 сентября в 10:00 у пристани. Участие могут принять все желающие: волонтёры, представители предприятий, общественных организаций, семьи с детьми. К ним присоединится амбассадор акции — актриса Юлия Михалкова.

В рамках субботника участники приведут в порядок берега реки Оки. Для них подготовлена образовательная программа: интерактивные лекции, эко-квесты, консультации экспертов — в том числе по раздельному сбору отходов. Для детей — творческие мастер-классы и игровые зоны.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте «Берег добрых дел». Волонтеры также могут зарегистрироваться на платформе Добро.рф.

Возрастное ограничение: 0+