Рязанцев приглашают сыграть в хоккей в валенках

9 января в Рязани пройдёт городской турнир по хоккею в валенках, сообщает пресс-служба администрации.

Соревнования состоятся на хоккейной коробке спорткомплекса «Химик» в посёлке Строитель (улица Дружная, 2а).

Принять участие смогут все желающие от 16 лет. При себе необходимо иметь допуск от врача.

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Обязательным атрибутом экипировки является наличие валенок. Время игры – два тайма по 10 минут.

По вопросам участия можно обращаться по телефону: 8 (953) 743-02-16 (Сергей).

Количество команд ограниченно. Сбор участников соревнований и жеребьевка в 9.30, начало игр в 10.00.