Татьяна Проводина

Рязанцев приглашают создать триколор своими руками

Рязанцев приглашают создать триколор своими руками в рамках акции «Цвета российского флага».

Онлайн-флешмоб запустил Музей Победы ко Дню российского флага 22 августа. В этот день на сайте музея появится масштабная мозаика из фотографий российских триколоров, созданных жителями страны.

Для участия в патриотической акции жителям Рязанской области нужно до 10 августа загрузить фото российского флага на сайт музея.

«Предлагаем участникам творчески подойти к акции и сделать символический триколор своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже испечь торт», – отмечают в Музее Победы.

В День Государственного флага России 22 августа фотографии составят масштабную красочную мозаику на сайте музея. Самые креативные снимки станут частью виртуальной выставки и посоревнуются за «Приз зрительских симпатий» в открытом онлайн-голосовании.

Загрузить фото и узнать подробности можно на сайте музея.

Рязанцев приглашают создать триколор своими руками
Рязанцев приглашают создать триколор своими руками
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