Рязанцев приглашают проголосовать за туристические объекты региона, выдвинутые на премию Russia Traveler Awards 2022.

Всероссийское открытое онлайн-голосование за местные достопримечательности и туристические направления запустил журнал Russia Traveler. Регионы страны расскажут о своих местах притяжения, а путешественники узнают о новых направлениях туризма.

В 2022 году в номинации «Культурно-исторический объект» от Рязанской области представлен музей-музей-усадьба И.П. Павлова. Скопинская керамика презентует свой «Народный промысел», «Национальным блюдом» стали рязанские каравайцы, а «Природным объектом» – река Пра. Форум древних городов вошёл в число номинантов как «Фестиваль», а Тропа Паустовского – как «Экомаршрут».

Номинантов выдвигают официальные представители российских субъектов, а читатели сделают окончательный выбор. Проголосовать можно до 30 сентября на сайте конкурса. Итоги подведут в ноябре и опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.