Воскресенье, 13 апреля, 2025
3.9 C
Рязань
Image by Freepik
Общество

Рязанцев приглашают проголосовать за лучший проект на Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Анастасия Мериакри

Рязанцев приглашают проголосовать за лучший проект на Всероссийской муниципальной премии «Служение». 13 апреля — завершающий день голосования.

Ранее Муниципальный центр управления Рязани вошел в Топ-100 проектов на Всероссийской муниципальной премии «Служение». 

В этом году на Премию поступило 41 313 заявок со всех регионов России. Из общего числа отобраны по 10 заявок в 10 номинациях. «Муниципальный центр управления Рязани» вошел в число лучших проектов в номинации «Прямой разговор — доверие к власти». 

Реклама

Сейчас идет заключительный этап премии — народное голосование. Поддержать лучшие проекты может каждый желающий – голосование продлится до 13 апреля включительно. Голосование проходит на портале Госуслуг. Общественные голосования pos.gosuslugi.ru/lkp/.

Чтобы принять участие в Народном голосовании нужно: 

1) Зайти на портал «Госуслуг.Общественные голосования»

2) Перейти в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение». 

3) Выбрать номинацию «Прямой разговор — доверие к власти» 

4) Проголосовать за проект «Муниципальный центр управления Рязани» 

Просим поддержать наш регион и проект Муниципального центра управления своим голосом. 

Премия — показатель эффективной работы МЦУ и стимул для нашего дальнейшего развития для более эффективной и слаженной работы городской власти и рязанцев.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.