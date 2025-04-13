Рязанцев приглашают проголосовать за лучший проект на Всероссийской муниципальной премии «Служение». 13 апреля — завершающий день голосования.

Ранее Муниципальный центр управления Рязани вошел в Топ-100 проектов на Всероссийской муниципальной премии «Служение».

В этом году на Премию поступило 41 313 заявок со всех регионов России. Из общего числа отобраны по 10 заявок в 10 номинациях. «Муниципальный центр управления Рязани» вошел в число лучших проектов в номинации «Прямой разговор — доверие к власти».

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Сейчас идет заключительный этап премии — народное голосование. Поддержать лучшие проекты может каждый желающий – голосование продлится до 13 апреля включительно. Голосование проходит на портале Госуслуг. Общественные голосования pos.gosuslugi.ru/lkp/.

Чтобы принять участие в Народном голосовании нужно:

1) Зайти на портал «Госуслуг.Общественные голосования»

2) Перейти в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение».

3) Выбрать номинацию «Прямой разговор — доверие к власти»

4) Проголосовать за проект «Муниципальный центр управления Рязани»

Просим поддержать наш регион и проект Муниципального центра управления своим голосом.

Премия — показатель эффективной работы МЦУ и стимул для нашего дальнейшего развития для более эффективной и слаженной работы городской власти и рязанцев.