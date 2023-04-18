Рязанцев приглашают присоединиться к волонтёрскому проекту «Посади лес»

Федеральный волонтёрский проект «Посади лес» в апреле проходит в Рязанской области. Жителей региона приглашают присоединиться и посадить свой первый лес. Об этом сообщается в группе Народная Рязань ВКонтакте.

24 апреля в Шиловском районе пройдёт посадка 6 тысяч новых сосен.

«Посади Лес» — это проект Движения ЭКА, направленный на восстановление лесов. За 5 лет силами проекта и волонтёров было высажено более 3 миллионов деревьев в 50 регионах России. Сейчас в рамках проекта волонтёры сажают леса ежедневно по всей стране. Стать частью команды может любой желающий.

В этот раз на посадке будут высаживать новые сеянцы на месте погибших, чтобы лес через несколько лет стал именно лесом — густым и сильным.

Транспорт до места посадки и обратно, а также сеянцы, инструменты и питание для волонтёров предоставляются. От участников ждут хорошего настроения и желания сделать мир лучше.

Желающим присоединиться к посадке нужно записаться. Вопросы можно задать в WhatsApp по телефону 8 953 748-53-33. Кодовое слово «Рязань». Координатор посадки в Рязанской области – Марина Чупейкина.

Фотографии с акции «Посади лес» в разных районах Рязанской области. В прошлом году в регионе посадили 30 тысяч молоденьких сосен.

Возрастное ограничение 8+