Рязанцев приглашают присоединиться к проекту «Я – наставник!» и стать другом для ребенка из детского дома

Проект «Я – Наставник!» помогает детям-сиротам и детям без попечения родителей в Рязани. Его цель – предоставить возможности для социализации и развития коммуникативных навыков у этих детей.

Есть вещи, которым нельзя научиться, если живешь в сиротском учреждении. Где посмотреть расписание автобусов? Какие продукты выбрать в магазине? Как найти подработку? Как что-то приготовить?



Но всё может изменить Наставник!



Наставник — это друг, который раз в неделю встречается с ребенком из детского дома, чтобы пообщаться и побыть рядом.

Наставник – это старший друг ребенка, который готов поддерживать и помогать ему, делиться своим жизненным опытом и общаться на протяжении нескольких лет. С наставником ребёнок может учиться чему-то новому, задавать вопросы, исполнять мечты и чувствовать себя значимым.

Любой взрослый старше 24 лет может стать наставником и другом для таких детей. Если вы хотите подарить свою заботу и тепло ребенку из детского дома, присоединяйтесь к проекту «Я-Наставник!». Процесс прост: заполните анкету на сайте, пройдите два тренинга и собеседование с психологом проекта, соберите необходимые документы и общайтесь с ребенком один раз в неделю, проявляя искренний интерес к его жизни. Ближайшее обучение состоится 16 ноября.

На каждом этапе вы можете получить поддержку от профессиональной команды проекта, которая всегда рядом.

В Рязани уже 66 детей нашли своих старших друзей и еще более 30 подростков очень ждут наставников. На данный момент федеральный проект Наставничество реализуется в 28 регионах России, создано почти 1500 пар.

Программа реализуется при поддержке некоммерческой организации помощи детям ПроДетство Рязань, Детского фонда «Солнечный Город» Новосибирск и Фонда президентских грантов.