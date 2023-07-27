Четверг, 27 июля, 2023
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Рязанцев приглашают присоединиться к проекту «Я — Наставник»

7info

Увидеть мир за пределами детского дома, понять себя, стать увереннее, обрести опору и осознанно подойти к выбору будущей профессии — все это детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Рязани помогают сделать участники проекта «Я — Наставник!».

Миссия проекта — создать возможности для социализации и развития коммуникативных навыков у таких детей. Наставник — это старший друг ребенка, который готов поддерживать и помогать ему, делиться своим жизненным опытом и общаться на протяжении нескольких лет.

В августе — 17 и 24, состоятся очередные мастерские «Я — Наставник!».

Если вы хотите подарить свою заботу и тепло ребенку из детского дома, присоединяйтесь к проекту «Я — Наставник!».

Процесс прост: заполните анкету на сайте nastavnichestvo.org, пройдите тренинги и собеседование с психологом проекта, соберите необходимые документы и общайтесь с ребенком один раз в неделю, проявляя искренний интерес к его жизни.

На каждом этапе вы возможно обратиться за поддержкой и помощью к команде проекта, которая всегда на связи и всегда рядом.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте https://nastavnichestvo.org.

Программа реализуется некоммерческой организацией ПроДетство Рязань при поддержке Детского фонда «Солнечный Город» Новосибирск и Фонда президентских грантов.

Наставником и другом для такого ребёнка может стать каждый взрослый старше 24 лет.

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