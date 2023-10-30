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Рязанцев приглашают принять участие в проекте РязГМУ «Встречаем счастье!»

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Минздрав пригласил жителей Рязани стать участниками образовательного проекта РязГМУ — Школа молодых родителей «Встречаем счастье!».

В ходе занятий опытная команда практикующих врачей поможет будущим родителям найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие в период ожидания ребёнка, а также научит всему, что нужно уметь молодым родителям.

Первое занятие состоится 1 ноября в 15:00 в библиоцентре РязГМУ (ул.Шевченко, д. 34, кор. 2).

Участие бесплатное.

Спикеры:

Коваленко Максим Сергеевич — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РязГМУ, к. и. н., врач акушер-гинеколог высшей категории.

Веркина Елена Николаевна — ассистент кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ, врач акушер-гинеколог первой категории, консультант по грудному вскармливанию.

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