Рязанцев приглашают принять участие в конкурсе на лучший свадебный Reels. Об этом сообщает Рязанский ЗАГС.
Условия участия в конкурсе:
- Оригинальный выход жениха или необычный/трогательный выход невесты
- Креативная подача свадебных колец
- Фишка вашей свадьбы
- Необходимо опубликовать короткое видео с вашей свадьбы продолжительностью до 25 секунд с хештегом #серивисзагс62
Победителями станут те, чьи ролики соберут больше всего лайков под публикациями. Финал конкурса состоится 28 августа. Трех победителей ждут ценные призы от партнёров-спонсоров Рязанской лиги КВН и фестиваля «Небо России»!