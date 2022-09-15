Рязанцев приглашают поступить на военную службу по контракту 

Пункт отбора на военную службу по контракту по Рязанской области приглашает граждан в возрасте от 18 до 55 лет поступить на военную службу по контракту (с возможностью заключения краткосрочного контракта от 3-х месяцев) в войсковые части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Денежное довольствие военнослужащих, которые выполняют служебно-боевые задачи, составляет от 180000 тысяч рублей в месяц.

Кандидаты, изъявившие желание заключить контракт для выполнения задач в зоне специальной военной операции, будут награждены по решению губернатора Рязанской области ценным подарком в размере 200000 тысяч рублей.

По вопросам, связанным с поступлением на военную службу по контракту, обращаться по адресу: Рязань, улица Фрунзе, дом 27, контактные телефоны: 8(4912) 25-36-29, 25-96-99; в пункт отбора на военную службу по контракту или в военные комиссариаты по месту жительства.