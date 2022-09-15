Четверг, 15 сентября, 2022
7info7

Рязанцев приглашают поступить на военную службу по контракту 

На главнуюНовости Рязани

Пункт отбора на военную службу по контракту по Рязанской области приглашает граждан в возрасте от 18 до 55 лет поступить на военную службу по контракту (с возможностью заключения краткосрочного контракта от 3-х месяцев) в войсковые части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Денежное довольствие военнослужащих, которые выполняют служебно-боевые задачи, составляет от 180000 тысяч рублей в месяц.

Кандидаты, изъявившие желание заключить контракт для выполнения задач в зоне специальной военной операции, будут награждены по решению губернатора Рязанской области ценным подарком в размере 200000 тысяч рублей.

По вопросам, связанным с поступлением на военную службу по контракту, обращаться по адресу: Рязань, улица Фрунзе, дом 27, контактные телефоны: 8(4912) 25-36-29, 25-96-99; в пункт отбора на военную службу по контракту или в военные комиссариаты по месту жительства.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7