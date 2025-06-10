Рязанцев приглашают посетить места трудового и боевого подвига Рязани

Ко Дню памяти и скорби в России и в рамках Года защитника Отечества центральная городская библиотека им. С.А. Есенина запустила тематические экскурсии «Рязань – город воинской и трудовой доблести» (0+) по маршрутам Подвига и Победы.

Краеведами и сотрудниками библиотеки разработаны маршруты по памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., трудового и боевого подвига рязанцев.

20 июня в 10:00 состоится презентация маршрутов в Федоровском зале библиотеки. 21 июня экскурсии по маршрутам будут проводить рязанские краеведы Арсен Бабурин и Игорь Канаев.

Запись на экскурсии по маршрутам осуществляется по телефону: 7-910-616-54-9