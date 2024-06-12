Среда, 12 июня, 2024

Рязанцев приглашают посетить «Кремлевские вечера»

Автор: 7info

Опубликовано

12 июня в 13.00 гости фестиваля окунутся в атмосферу русской сказки. Литературно-музыкальная программа по сказкам А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» прозвучит в исполнении Государственного оркестра «Гусляры России» (художественный руководитель народный артист России Юрий Евтушенко) и артистов Театра Романа Виктюка Олеси Быкодеровой, Кирилла Шендерова, Валерии Энгельс.

Гости праздника:

Государственный оркестр «Гусляры России» создан в 1988 году, а в 1994 году получил статус государственного коллектива.

В оркестре одновременно представлены все виды старинного музыкального инструмента гусли: звончатые (яровчатые) – пикколо, прима, альт; щипковые (псалтериум); клавишные (оркестровые), а также марийские гусли и армянский канон.

Репертуар оркестра включает не только обработки народных песен и фольклорных наигрышей, но и сочинения современных композиторов, произведения русской и мировой музыкальной классики.

Театр Романа Виктюка открылся в 1991 году, сначала как антрепризный. А уже в 1996 году театр получает статус государственного.

Роман Виктюк знаменит своим собственным неповторимым стилем, который стал началом для целого театрального направления.

Сегодня в репертуаре театра более 40 спектаклей, среди которых постановки Романа Виктюка и работы других режиссеров.

12 июня в 14.00 приглашаем на интерактивную программу «Моды Пушкинской эпохи», которую представит студия исторического танца «Белый Балъ».

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