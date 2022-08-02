Рязанцев приглашают отпраздновать День железнодорожника 5 августа. В этом году Российским железным дорогам исполняется 185 лет.

Мероприятия пройдут на Лыбедском бульваре со стороны Рязанского цирка. В День железнодорожника там откроется «Город мастеров», где гости смогут попробовать себя в роли машиниста поезда.

Для посетителей организуют тематические выставки по основным железнодорожным профессиям и павильоны служб московской магистрали, обеспечивающих пассажирские и грузовые перевозки и природоохранную деятельность.

Гости смогут с помощью тренажёров виртуальной реальности посмотреть, как сегодня работает железная дорога. Например, на комплексе, имитирующем кабину электровоза 2ЭС6, все желающие смогут попробовать себя в роли машиниста грузового поезда. Также можно будет виртуально оказаться на месте составителя поездов, побывать на рабочем месте дежурного по станции и отправить поезд.

Участники смогут проверить своё здоровье и провести диагностические исследования на медицинском оборудовании.

На исторической выставке представят железнодорожные экспонаты в ретроспективе — это нагрудные знаки, форменная одежда, рации, старинные фонари, станционный колокол.

Дети смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах с призами. В фотозоне можно будет сделать снимки на память. В парке проведут спортивные соревнования для железнодорожников, а завершится праздник концертом.

Спортивные состязания начнутся в 11 часов, торжественная часть и праздничная программа — в 14 часов.

Возрастное ограничение 6+.