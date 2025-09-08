Рязанцев приглашают на выставку-конкурс «Монумент памяти и славы участникам СВО»

С 8 сентября по 6 октября в «Зале литературы по искусству» библиотеки им. С.А. Есенина пройдет выставка работ открытого конкурса на лучшее эскизное проектное предложение по размещению мемориально-памятного объекта «Монумент Памяти и Славы участникам СВО» в городе Рязани. Организаторами выступили: городская администрация совместно с Рязанским благотворительным фондом «Наши сыновья», при участии филиала Государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Рязанской области.

Для участия в конкурсе представлено 13 работ, из которых 6 – это модели, а 7 – эскизы. Организаторы отмечают, что работы должны символизировать мужество, стойкость, преемственность поколений и героизм российских военнослужащих, отдавших свои жизни за Родину и сохранение исторической памяти. Эскиз должен быть многогранным и отражать «рязанский характер».

Посетители выставки смогут оценить представленные работы и принять участие в голосовании за лучший проект, оставив свое мнение в книге отзывов. 13 октября экспертное жюри подведет итоги конкурса. Победителя ждет премия в размере 700 000 рублей, а его работа будет установлена на территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща».

Возрастное ограничение 6+.