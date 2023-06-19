Рязанцев приглашают на выставку «Иван Филатов: фотограф свободы» в Фотодоме

В понедельник, 19 июня, в 18:30 в Фотодоме открывается выставка «Иван Филатов: фотограф свободы», подготовленная совместно с АНО «Культурно-просветительский комплекс Дом Филатова».

Ижевский фотограф-самоучка Иван Филатов снимал 20 лет до Октябрьского переворота и столько же — после, застал двух царей, три революции, Ленина, Сталина, патриархальные устои и новые формы быта, крестные ходы и революционные демонстрации, крестьянскую толоку в 1900-х и совхозы в 1930-х.

На фотографиях Филатова — результаты политических и экономических свобод, которыми Ижевское отличалось со Средних веков и в силу оторванности от мира, и в силу большого везения с помещиками. В этой своего рода крестьянской республике действовала собственная Конституция, по которой село как минимум за 100 лет до Советского Союза управлялось выборным советом из шести крестьян. Долгий опыт самоуправления позволил 12 тысячам местных жителей в 1832 году — за 30 лет до отмены крепостного права — решиться на грандиозный самовыкуп у помещика Николая Демидова. С тех пор каждое 10 (23) июня в Ижевском отмечали «День независимости».

Сейчас в доме, который Филатов построил в 1900 году, создается Музей вольной фотографии Ивана Филатова. Собраны около 700 работ фотографа, основная их часть хранится в фонде Музея К.Э. Циолковского в Ижевском, но сделанные Филатовым портреты местных жителей по-прежнему висят во многих ижевских домах.

Выставка работает до 8 июля включительно по адресу Почтовая, 58, 2-й этаж, с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов.

Вход свободный.

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