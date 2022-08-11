Рязанцев приглашают на вечер «Звёздных войн»

Вечер легендарной фантастической саги пройдёт 11 августа в онлайн-режиме.

Мероприятие организовано Донецкой республиканской библиотекой Крупской, но присоединиться может любой желающий независимо от места жительства, – говорится на странице Библиотека им. Горького (Рязань) ВКонтакте.

С 13 до 20 часов 11 августа участников ждут игры, викторина, мастер-класс и интересные подборки. Самые активные получат сувениры, а победителям отправят электронные дипломы.

Библиотека имени Н.К. Крупской проводит уже второй онлайн-вечер, посвящённый «Звёздным войнам».

Приглашают присоединиться к мероприятию и тех, кто не знаком с фантастической сагой. Мероприятие вдохновит на просмотр и прочтение произведений из этой вселенной.

Возрастное ограничение 12+