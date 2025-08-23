Рязанцев приглашают на вечер моды и традиций «Константиновская вечерка»

23 августа с 12:00 до 18:00 на фестивале «Есенин ЯР» состоится вечер моды и традиций «Константиновская вечерка».

Вы погрузитесь в атмосферу фольклора и национального колорита, познакомитесь с крестьянскими традициями начала XX века, сможете ощутить глубину народной культуры и узнать о ее влиянии на Сергея Есенина.

Музей «Аромат времени» проведет для вас лекцию с парфюмерной дегустацией «Ароматы Есенинской эпохи». Вы сможете уловить дух давно минувших лет и узнать, какая мода была на запахи в начале прошлого столетия. Начало программы в 12:00.

Не пропустите лекции от сотрудников музея-заповедника, которые расскажут вам о символике узоров в предметах одежды и быта, о стиле одежды Сергея Есенина и о многом другом. Начало лекций в 13:00.

Председатель узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Зулайхо Кадирова представит коллекцию одежды в восточном стиле, которая ярко проиллюстрирует «Персидские мотивы» Сергея Есенина. Начало в 14:00.

У гостей будет уникальная возможность увидеть этнографическую коллекцию известного в России собирателя и исследователя русского народного костюма, кандидата искусствоведения Сергея Глебушкина, а также послушать интересную лекцию «Русский народный костюм: традиции и современность». Начало выступления в 14:40.

Никого не оставит равнодушным мастер-класс от театра народной песни «Узорочье». Вместе с артистами все желающие смогут разучить простые элементы народной песни. Начало в 15:00.

Гости увидят спектакль «Красный уголъ» театра «Предел». Это будет уникальное театральное действо, основанное на старинных русских обрядах, традициях и женских судьбах. В основе постановки – история русской женщины от рождения до последних проводов. На сцене развернется настоящий крестьянский цикл традиций, где внимание будет уделено не только обрядам, но и старинным русским костюмам. Артисты выступят в подлинных нарядах, собранных по сёлам Рязанской области. Начало спектакля в 16:30.

Уникальную возможность посетителям подарит рязанский магазин с собственным производством SheClub. Они подготовили лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров, посвященную Сергею Есенину, которую можно будет купить только в этот день в Константинове.

Для гостей будут проходить творческие мастер-классы по плетению на коклюшках и в технике макраме, по росписи на дереве, по созданию бутылочек-оберегов с травами, сухоцветами, пчелиным воском и особыми ингредиентами.

Возрастное ограничение 6+.