Рязанцев приглашают на спортивный праздник ко Дню физкультурника

Жителей Рязани 8 августа приглашают к участию в мероприятиях ко Дню физкультурника (0+). Спортивный праздник пройдет в Лесопарке.

Праздник начнется с соревнований по микрофутзалу в 11:00. В 17:00 рязанцев приглашают на соревнования по городошному спорту.

В 19:00 состоятся:

— турнир по настольному теннису;

— спортивные состязания для участников СВО;

— «Сайкл-марафон» от Fit Elit;

— открытые тренировки по контактным видам спорта, стрит-болу, спортивной гимнастике, футболу;

— выступления танцевальной студии «Grace»;

— мастер-класс по воздушной гимнастике и джампингу;

— площадка «Проверь свое здоровье»;

— игры ГО.

Возрастное ограничение 0+.