Рязанцев приглашают на спортивный праздник ко Дню физкультурника

Жителей Рязани 8 августа приглашают к участию в мероприятиях ко Дню физкультурника (0+). Спортивный праздник пройдет в Лесопарке.
Праздник начнется с соревнований по микрофутзалу в 11:00. В 17:00 рязанцев приглашают на соревнования по городошному спорту.
В 19:00 состоятся:
— турнир по настольному теннису;
— спортивные состязания для участников СВО;
— «Сайкл-марафон» от Fit Elit;
— открытые тренировки по контактным видам спорта, стрит-болу, спортивной гимнастике, футболу;
— выступления танцевальной студии «Grace»;
— мастер-класс по воздушной гимнастике и джампингу;
— площадка «Проверь свое здоровье»;
— игры ГО.
Возрастное ограничение 0+.